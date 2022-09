Pamela Franco "castigó" a Christian Domínguez tras afirmar que ella no es el amor de su vida: "Ya no lo baño"

Pamela Franco se enlazó en vivo en una entrevista vía videollamada con América hoy para revelar sus opiniones frente a las declaraciones de Christian Domínguez, que desató gran polémica el fin de semana, pues indicó que Pamela no es el amor de su vida.

"Creo que lo están llevando por otro lado, yo siempre hablo con Christian, nosotros tenemos las cosas súperclaras, no vivo de palabras tampoco. Me gusta el día a día que tenemos porque él conmigo es una buena persona, es un buen hombre, eso es lo que me hace feliz. Yo también tengo un concepto diferente a otras personas."

Seguido a ello, Pamela aclaró que el gran amor de su vida es su hija y Christian es y será la persona que lo acompañe en la vida. La artista se mostró tranquila y aclaró que su pareja se ha acoplado a su estilo de vida.

"El amor de mi vida es mi hija, soy yo misma y él es el hombre con el que quiero compartir mi vida, primero. (...) Siento que él se está acoplando bastante a mi manera de pensar porque yo soy así porque él es muy emocional."

"Él tiene que ser como es, él tiene que decir lo que siente y yo creo que lo que ha dicho él no me hace sentir mal, al contrario, me gusta que sea más maduro, más cauteloso, que las cosas la llevemos así porque al fin de cuentas la televisión y la prensa lo van a llevar por donde quieran llevarlo. La realidad es totalmente diferente."

Pamela Franco no tardó en bromear sobre la situación y expresar en vivo que ya no baña a Christian Domínguez, hábito que lo tenía muy presente en su día a día.

"Ya lo he castigado por eso, ya no lo baño. A partir de sus declaraciones, no lo baño."

