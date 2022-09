Christian Domínguez confesó que Pamela Franco no es el amor de su vida: "Es una buena mujer"

"No le digo constantemente que es el amor de mi vida porque mi padre un día me dijo: 'el amor de tu vida te das a dar cuenta cuando tengas 70 años y siga a tu lado. Ella va a ser el amor de tu vida.' Pero sí, no se puede decir eso , por eso sería muy idealista."

"Es mi gran amor, es un amor increíble. Cuido mucho mi relación, cada paso que doy. (...) He tenido suerte para encontrarla. No solamente es una buena mujer que me da seguridad, tranquilidad, es una madre excelente, piensa en mi familia, por ella he logrado poder vivir con mis hijos."