Mariella Zanetti se emocionó por sorpresa de su hija en su cumpleaños

Mariella Zanetti celebró su cumpleaños en En boca de todos y recibió una sorpresa de su hija Gamille Ode, quien reapareció en televisión a sus dieciocho años. La joven ingresó al set con unas rosas y dedicó emotivas palabras a su madre.

"Ella siempre me ha ayudado mucho en todas las cosas que he necesitado, que le he pedido, por eso quiero desearle un feliz cumpleaños, eres una gran mujer, una gran madre, una gran persona, tienes un gran corazón, una empatía enorme. Te quiero muchísimo", dijo la hija de Mariella Zanetti y Farid Ode.

