Tula Rodríguez a Mariella Zanetti: "Belleza siempre has tenido, pero no baile"

Tula Rodríguez criticó a Mariella Zanetti al presentarse en concurso y le recordó que el baile no es lo suyo.

Mariella Zanetti llegó a en En boca de todos como una de las candidatas del concurso "Buscando a la mamacita de barrio 2021" y su llegada no fue del agrado de Tula Rodríguez, quien criticó su presencia.

"No lo voy a negar, Mariella siempre ha sido una chica guapa, belleza siempre has tenido, mas no baile, pero bueno", afirmó Tula Rodríguez, quien además le recordó a Mariella Zanetti que Claudia Serpa es la representante de Surco, por ello le dijo que ella será candidata de "Surco viejo".

