A pocas horas del partido entre Perú y Argentina, Mariella Zanetti confesó que la selección perderá frente al equipo de Lionel Messi. "No quiero ser realista, pero la gente necesita positivismo, realmente yo creo que nos van a meter una goleada, pero vamos a ser positivos", expresó Zanetti frente al asombro de las conductoras. "Yo no soy hipócrita, a mí me encantaría decir que Perú le va a ganar. Hay que ser realista para no llorar después", señaló.