Laura Borlini: "Sheyla Rojas debería hacer tratamiento psicológico, busca la perfección todo el tiempo"

"Ese no es el mundo real, eso no es pisar tierra, entonces cuando vives en una búrbuja, como la que yo siento, llega un momento que sientes el vacío de esa búrbuja, extrañas a tu hijo, por lo menos si eres una buena madre, quieres ya una formalidad en tu pareja, quieres estar cerca de tu familia", afirmó la también actriz después que Reinaldo Dos Santos dijo que Sheyla Rojas será madre soltera porque es inestable con sus parejas.

"Esos vacíos que de repente no mostramos en los videos ni fotos, llega un momento que te empiezan a angustiar y por lo general causan mucha depresión y tristeza, son vacíos que tenemos en el alma. De repente Sheyla nos escucha y dice no, nada que ver, yo estoy feliz, no necesito más, pero yo creo que cuando uno va madurando, empiezas a tener necesidad de cosas reales", explicó Laura Borlini.

"Que me disculpe Sheyla si me estoy equivocando, pero yo creo que la procesión va por dentro y es lo que veo en consulta. No quiero que se sienta como un ataque, sino quiero analizar lo que de repente pueda estar sintiendo ella y no mostrando las redes sociales. Y el consejo que tal vez le podemos dar es que se tome un tiempo para ser ella misma, para sentirse mujer fuera de las cámaras y las fotos, para sus espacios como mamá", fue la recomendación de Laura Borlini para la novia de Pedro Moral.