¿Sheyla Rojas será madre soltera luego de tratamiento de fertilidad?

"Sheyla Rojas cumple 35 años y la gran pregunta es, ¿se casará con su 'changuito o no'? ¿qué dice tu bola?", preguntó Tula Rodríguez. "Aquí me dice claramente que no se casa, no los veo juntos en el futuro, no se casa", contestó Reinaldo Dos Santos, quien sorprendió a todos cuando se refirió al futuro de la influencer como mamá.