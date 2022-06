Sheyla Rojas muestra lujosa mansión en México: "Hay un montón de máquinas que no sé cómo se usan"

Sheyla Rojas hizo un enlace con América Hoy y dijo que ya cuenta los días para estar con su hijo Antoñito, quien llega pronto a México para pasar dos meses con ella. La modelo mostró la lujosa mansión donde vive con su pareja Sir Winston y además se encuentra preparando la amplia habitación en la que se quedará su pequeño ese tiempo,

"Nosotros primero viajamos en julio y luego después con él me regreso aquí, se queda conmigo un tiempito, así que falta poquito, cada vez menos, así que estoy contando los días porque nos vamos a ir a un viaje súper lindo, él quiere conocer Italia, hace mucho tiempo quiere estar en Venecia, así que eso está dentro de los planes", detalló la exconductora de Estás en Todas.

Sheyla Rojas mostró cada parte de su residencia y empezó por su amplia cocina, inclusive invitó a los conductores a su casa para compartir un día, ya que afirmó que "cocina delicioso". "He aprendido todo este tiempo, aparte estuvo mi suegra acá, se quedó como dos mses conmigo y me enseñó los trucos de la comida mexicana, así que he aprendo muy bien", reveló.

"Eso no es una cocina, parece un departamento", comentó Ethel Pozo al ver esa parte de la casa de Sheyla Rojas en Guadalajara. El "tour" siguió por la lavandería, donde tiene de todo, y el cuarto de las mascotas. La influencer mostró la lavadora, secadora y máquinas para planchar. "Hay un montón de máquinas que no sé cómo se usan, pero ahí están", comentó. "¿Esa no es una cámara para broncearse?", dijo en broma Edson Dávila muy sorprendido.

