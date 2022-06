Sheyla Rojas: ¿Por qué no pudo quedar embarazada de Sir Winston en el primer intento?

Sheyla Rojas contó en un enlace con América Hoy que no quedó embarazada de Sir Winston en el primer intento del tratamiento de fertilidad que se está realizando. "Estoy bien, es un proceso que toma su tiempo, fui a mi cita para que me evalúen cómo están mis óvulos y el doctor me dijo este mes no es, sigue practicando. Me van a estar evaluando para que de aquí a tres meses tenga nuevamente una cita.

¿Por qué Sheyla Rojas no pudo quedar embarazada? "Lo que entendí en realidad es que el óvulo llega como que a un punto que no está como que bien maduro y entonces no está preparado para el embrión, algo así. Voy a tener que seguir tomando los medicamentos y de aquí a tres meses, en agosto que me toca cita, pues ahí todo con calma, yo creo que si más me apresuro, si más me desespero, pues es peor", afirmó.

"¿Esta primera negativa te bajoneó, te puso un poquito triste?", le preguntó Janet Barboza. "Sí, obvio, claro. De hecho tú vas con toda la ilusión, pero cuando te dicen que todavía tienes que esperar pues en realidad de hecho sí da un poco de frustración, pero a la hora de la hora, en realidad yo creo que las cosas pasan por algo y está bien, todo a su tiempo", respondió la modelo.

Sheyla Rojas también contó cómo reaccionó su pareja por la noticia, quien la acompañó a la evaluación médica. "Él lo tomó tranquilo, se programa como para de aquí a tres meses, el tiempo que dijo el doctor, yo quizá un poco más emocionada, pero él no, dijo está perfecto", fue lo que dijo el novio de Sheyla Rojas, quien tiene 39 años, mientras que ella tiene 34.

"Vamos a seguir tomando los medicamentos, recién tenemos un mes, mínimo se recomienda tres meses, entonces también no es que queremos todo a la alocada, queremos que todo sea paso a paso. De hecho quiero el próximo año tener mi hijito", enfatizó Sheyla Rojas.

