Reinaldo Dos Santos alertó con esta predicción sobre terremoto en Perú

“Eso va afectar el cinturón de fuego del pacífico, ahora, yo sé que la gente me va preguntar ‘¿En Lima va haber terremoto? No, en Lima no va haber terremoto, lo que va ser es al norte del Perú, al norte de Chile, eso es lo que va haber, en el Atlántico norte y también en México”, respondió.