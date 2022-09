Sheyla Rojas se emociona al revelar que puede salir embarazada de gemelos: "No lo descarto"

"Fuimos a ver al doctor, tenemos cita ya muy pronto, no descarto ver qué es lo que puede pasar o qué es lo que el doctor nos recomienda. En la primera cita nos dijo que no era recomendable, pero bueno, no sé, vamos a ver", dijo la novia de Sir Winston mientras tocaba su barriga simulando un embarazo.

"En realidad, lo primero que pensé fue obviamente en un embarazo programado, de fertilización in vitro, pero el doctor nos dijo que no era necesario porque tanto mi novio como yo podíamos tenerlo de manera natural. Lo que sí nos recomendó pastillas y comencé a tomarlas, igual evaluaron mis óvulos y como que no estaban preparados para tener hijos la cita anterior, y me dijo que tenía que regresar en agosto", contó la exconductora de Estás en Todas.