Sheyla Rojas revela que no trabaja en México: "Trabajé toda mi vida y ahora disfruto ser ama de casa"

"¿Quién dice que no se puede vivir del amor? Porque con tantos regalos y tanto amor para qué quieres trabajar. ¿Sheyla tú no trabajas con tanto amor?", fueron las interrogantes de Ricardo Rondón. "No, no, no, no estoy trabajando. Yo la verdad es que he trabajado toda mi vida, he trabajado desde muy chiquita, he vendido zapatillas, he estudiado y he trabajado a la vez", respondió la exconductora de Estás en Todas.