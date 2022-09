Reinaldo Dos Santos fue suspendido tras predecir que Sheyla Rojas y Sir Winston no se casan

Reinaldo Dos Santos ha acertado en todas sus predicciones sobre Sheyla Rojas y hace unos días fue muy directo al decirle que no se casará con Sir Winston. La modelo terminó con miedo luego de ese enlace que tuvo con En boca de todos y conversó con su prometido para "asegurarse" que eso no pasará.

"Terminamos la videollamada y lo primero que hice fue decirle me acaban de decir que no nos vamos a casar, y él me dice ay, no, gorda, qué haces creyendo en esas cosas, y yo, me lo han dicho, me lo han dicho", contó la exconductora de Estás en Todas sobre la conversación que tuvo con Luis Miguel Galarza Muro, nombre completo de su pareja.