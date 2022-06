Angie Arizaga y Jota Benz se lucen como "La pareja de portada 2022": "Tenemos un amor muy bonito"

"La verdad que estoy feliz y contenta. Cuando todo esto comenzó no pensé que íbamos a estar ganando, o sea nos mostramos tal cual como somos, no es que no nos teníamos fe, solamente que, qué lindo que lo que sentimos se está transmitiendo con el público y es un amor muy bonito el que tenemos", dijo sonriente Angie Arizaga, quien llegó al programa para recibir el título con su enamorado.