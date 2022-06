Angie Arizaga sobre Jota Benz: "Me siento muy afortunada de tener a mi lado a un hombre tan lindo"

"Angie, ¿pasaste terapia para llegar a este punto de tu vida?" , le preguntó Tula Rodríguez. "En cierto punto, sí, cuando era más chibola por decirlo así, obviamente fui a terapia, estuve en el psicólogo, no tengo vergüenza al decirlo , creo que todo el mundo vivió conmigo mi etapa en la televisión, de estos diez años", declaró Angie Arizaga .

"Hoy en día la verdad que agradezco todo lo que pasó en mi vida porque de eso aprendí, lo que no quiero y lo que sí quiero, y hoy en día me siento muy afortunada de tener a mi lado a un hombre tan lindo como es Jota, que nos complementamos. Es lindo encontrar a alguien que te sume, que esté contigo, que te haga ser mejor persona y eso es algo bonito, hay que valorar eso", dijo sonriente la enamorada de Jota Benz .

El doctor Tomás Angulo también estaba en el set y felicitó a Angie Arizaga por cómo lleva su vida ahora. "Yo estaba mirando a Angie, conversando con ella hace un rato, y la verdad es que tengo tantas preguntas para hacerle, porque yo la he visto madurar en televisión. De verdad Angie, te felicito, el nivel al que has llegado ahora es muy diferente y me gustaría que seas muy feliz", le deseó el terapeuta.