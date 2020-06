Alejandra Baigorria sobre Vanessa Terkes: "No opino de personas que no conozco"

Alejandra Baigorria reafirmó que George Forsyth solo es su amigo y no quiere hablar más de Vanessa Terkes.

Alejandra Baigorria fue más que contundente al referirse a las últimas declaraciones de Vanessa Terkes, quien afirmó que le da su "bendición" si se concreta una relación con George Forsyth.

La integrante de Esto es Guerra aclaró que no tiene que opinar nada al respecto. "La verdad, no tengo el placer de conocer a Vanessa, por lo tanto yo no opino de personas que no conozco", aseguró Alejandra Baigorria.

En enlace con En boca de todos, la empresaria reafirmó que George Forsyth solo es su amigo y no quiere responderle a Vanessa Terkes.

"Yo no tengo nada que ver en este tema, tampoco lo voy a tocar porque no me gusta hablar de personas que no conozco y que no tengo ningún problema tampoco con ella ni con nadie", finalizó en la entrevista Alejandra Baigorria.

