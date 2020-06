Vanessa Terkes no quiso responder si dijo que Alejandra Baigorria y George Forsyth están en campaña

Vanessa Terkes sorprendió con su reacción y respuesta cuando le preguntaron sobre sus declaraciones.

Vanessa Terkes reapareció en televisión para aclarar que no le molesta una posible relación entre Alejandra Baigorria y George Forsyth. La actriz afirmó que le desea la felicidad a todos, pero al parecer una pregunta sobre su expareja no le gustó mucho.

"En algún momento dijiste que George Forsyth estaría haciendo campaña cuando se empezó a especular sobre si salía o no con Alejandra Baigorria. ¿Lo dijiste en ese sentido o no?", le recordó Ricardo Rondón a la también conductora.

"¿Tú viste? ¿Me escuchaste? Tú sabes cómo funcionan al final los medios y si es que yo digo cualquier cosa se puede malinterpretar. La verdad es que ahorita mi vida ya está hacia adelante, mi relación pasó hace mucho tiempo", respondió Vanessa Terkes.

"¿Lo dijiste o no lo dijiste?", repreguntó el conductor de En boca de todos. La actriz solo movió la cabeza y dijo que 'cada quien puede interpretar lo que quiera'. "No quiero seguir ahondando en esto porque se generan titulares", aclaró la ex de George Forsyth, quien agregó que le da su bendicón a todos los que se quieran amar.

