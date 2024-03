Alejandra Baigorria viajó a Miami para reencontrarse con Said Palao

La empresaria nteractuó con sus seguidores a través de una transmisión en vivo en su Instagram y le preguntaron por su matrimonio con el deportista. "Les soy sincera, no he visto nada de la boda. Cero. Tengo demasiado trabajo y tengo viajes que se me vienen uno tras otro. Ahorita no he podido ver nada. Después de Semana Santa me voy a reunir con la wedding planner, según yo", acotó.