Alejandra Baigorria explicó por qué no comienza con los preparativos de su boda

Alejandra Baigorria interactuó con sus seguidores a través de una transmisión en vivo en su Instagram y le preguntaron por su matrimonio con Said Palao. La rubia confesó que aún no ha comenzado con los preparativos para su boda. "Les soy sincera, no he visto nada de la boda. Cero. Tengo demasiado trabajo y tengo viajes que se me vienen uno tras otro. Ahorita no he podido ver nada. Después de Semana Santa me voy a reunir con la wedding planner, según yo", acotó.