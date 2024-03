¿Alejandra Baigorria mandó indirecta a Onelia?: "Mario es mi amigo y no cambiará"

Alejandra Baigorria visitó el set de Esto es guerra y alzó su voz de protesta por las ‘caras largas’ que vio en algunos de los competidores en alusión a Onelia Molina y Mario Irivarren. "Yo sé que tú, y hay muchas personas en este set que no les gusta mi presencia. (¿Quién no te soporta?) No, yo no sé, pero las caras largas que he sentido, así las miradas al entrar, al que le caiga el guante que se lo chante”, expresó la empresaria.