¿Alejandra Baigorria se distanció de Said Palao tras no viajar juntos?

Alejandra Baigorria decidió aclarar el viaje que tuvo Said Palao junto a su hija Caetana. La "Patrona" aseguró que no pasan por una crisis y se van a reencontrar en un par de días. "No me fui porque tengo trabajo y porque mi productor no me dio permiso ya que tengo que grabar el martes 2 programas para Cosume Perú y después en la noche me voy directo para alcanzar a Said y Caetana. No pasa nada, no tenemos que andar pegados como chicle", expresó.