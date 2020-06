Alejandra Baigorria congelará sus óvulos: Para ser madre no necesitas una pareja

Alejandra Baigorria confesó que ser mamá es lo que más desea en la vida y, si no encuentra al indicado, se hará una inseminación.

Alejandra Baigorria sueña con convertirse en mamá y en conversación con En boca de todos confirmó que es una de sus prioridades. A sus 31 años, la empresaria congelará sus óvulos para cumplir lo que más desea en la vida, así no encuentre al hombre indicado.

La integrante de Esto es Guerra afirmó que, por la experiencia, aprendió a que no necesita un hombre al lado, aunque siempre anheló la familia perfecta. "De repente la que yo nunca tuve, porque la mía fue una familia disfuncional", declaró la modelo.

"Lo que sí no voy a dejar es el sueño de ser madre. Y ahora para ser madre no necesitas tener una pareja, y yo voy a congelar mis óvulos, porque si en algún momento no aparece el hombre ideal, me haré una inseminación y tendré a mi hijo, porque es mi deseo", aseguró Alejandra Baigorria.

"Yo trabajo día a día para que a mi hijo no le falte nada, ese es mi deseo y es lo que le quiero transmitir a las mujeres, porque nadie se muere por amor. Yo los voy a congelar por si en algún momento no encuentro al amor de mi vida, quiero ser madre y no tiene nada de malo", finalizó Alejandra Baigorria, quien aclaró que no le cierra las puertas al amor, pero ya no es su prioridad.

