Alejandra Baigorria: "No estoy embarazada de Arturo Caballero"

¡Dijo su verdad! Alejandra Baigorria se presentó en En boca de todos y respondió a los rumores sobre un supuesto embarazo. La empresaria desmintió que vaya a tener un bebé junto a su novio Arturo Caballero.

"No, es mentira, por ahora no (estoy embarazada), que yo sepa no", respondió Alejandra Baigorria, acompañada de Arturo Caballero, quien explicó que el video donde aparece viendo una cuna de bebé es porque llegó a la tienda a comprar muebles para su casa.

Alejandra Baigorria: "Yo no mantengo a Arturo Caballero ni a sus hijos"

