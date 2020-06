Alejandra Baigorria a Vanessa Terkes: George Forsyth no necesita una campaña estando con alguien

"Yo no me prestaría para una cosa así jamás, las personas que me conocen lo saben", aclaró Alejandra Baigorria.

Alejandra Baigorria estuvo en un enlace con En boca de todos y afirmó que aceptaría ser entrevistada por Vanessa Terkes. Además, aclaró que no "temería" a sus preguntas, ya que no sabe mucho sobre su vida y no hay un tema de controversia entre ambas.

Hace algunos días, la actriz opinó sobre la posible relación entre su expareja y la empresaria. "Yo no tengo nada que decir, la gente se da cuenta de las cosas, el peruano no es tonto… ¿Ya vienen las elecciones, no? Ja, ja, ja, mejor calladita me veo más bonita”, dijo Vanessa Terkes.

Al respecto, la integrante de Esto es Guerra respondió contundentemente. "George Forsyth no necesita hacer una campaña colgándose con alguien o estando con alguien. Yo creo que él ya está en un primer lugar gracias a su trabajo, soy sincera y tengo que decir las cosas como son", afirmó Alejandra Baigorria.

