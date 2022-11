Milena Zárate arremetió contra Santiago Suárez: “Debió ir a sentencia por dejar caer a su bailarina”

Milena Zárate ha llegado para remecer a todos los participantes de El Gran Show y en esta ocasión nadie se salvó de sus duras críticas.

¿Cómo te estás preparando para la próxima gala?

Empezar de cero siempre es difícil, hay que esperar a que el cuerpo y los músculos se adapten, pero ahora ya me duele menos el cuerpo y estoy ensayando muy duro. Este sábado llego con una sorpresa, un truco, solo espero no ponerme nerviosa porque ya todos están a la expectativa. Siempre salgo de mi zona de confort, esto es algo que me caracteriza.

¿Esta vez la copa es tuya?

He estado en todos los puestos en este programa, menos en el primero, entonces, mientras yo no me gane la copa, no voy a estar tranquila, yo vine a ganar, voy a seguir luchándola hasta que me gane el primer puesto, es algo que yo ya me tracé.

¿Qué les dices a tus compañeros?

Aquí no vine a calentar asiento, yo vine a ganarme esta copa. No soy perfecta, pero les digo, nunca cierren los ojos, duerman con un ojo abierto, como en el ejército.

Y esta semana Giuliana Rengifo y Leysi Suárez están en sentencia y una de ellas abandonará la competencia, ¿qué opinas?

Yo pienso que, además de Giuliana, Santiago (Suárez) debió ir a sentencia, él dejó caer a su bailarina y en todas las temporadas que he participado, caída es igual a sentencia.

Hablando de Giuliana, ¿crees que la polémica que surge alrededor de ella interfiere en su rendimiento?

No me interesa la vida de Giuliana, creo que a las que les interesa es a otras chicas, a mí, me tiene sin cuidado.

LO MEJOR DEL BAILE EN CADA GALA

Después de cinco años fuera del aire, Gisela Valcárcel regresa con este exitoso formato con una nueva temporada que viene cargada de sorpresas, pero se definirá en la pista. Esta semana alguien se despide de la competencia: Leysi Suárez o Giuliana Rengifo.

