Milena Zárate lloró al revelar cómo le contó a su hija la traición de Edwin Sierra y Greyssi.

Milena Zárate dio detalles de un terrible episodio que vivió por las duras palabras de Edwin Sierra y afirmó que se arrodilló para que le tenga algo de piedad. "Ya iba a cumplir los siete meses y medio, y me dice sabes qué, yo ya no puedo contigo, esto ya se tiene que acabar. Yo me arrodillé y le dije que no me dejara, que no me dejara que íbamos a tener una hija, que teníamos una familia", acotó.