Milena Zárate aconsejó a Gisela Valcárcel por coqueteos con Facundo González: “Tienes que tener cuidado”

Milena Zárate llegó para alborotara todos los participantes de El Gran Show , pero no desaprovechó la oportunidad para charlar con Gisela Valcárcel y sus coqueteos constantes con Facundo González .

“Facundo es guapísimo, eso no se niega, pero creo que Facundo te coquetea mucho porque sabe a dónde quiere llegar (…) Tienes que tener cuidado, mira a mí cuántos sapos he besado y cómo me ha ido en la vida. ¿Dónde hay amor ahí? Yo creo que sabes lo que tienes que aprovechar es el momentito, darte tu gustito y ya está porque también es bueno de vez en cuando”, confirmó la pelirroja.