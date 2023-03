Vania Bludau recordó a una expareja "tacaña" y Christian Domínguez opinó así: "¿Quién será?"

"Reaparece Vania Bludau y tilda de tacaño a uno de sus ex, ¿quién será? Yo no sé que hacía yo en toda la nota porque en el video salgo yo y la otra persona Mario Irivarren. ¿Yo por qué salgo ahí? No entiendo. ¿Yo soy su único ex?", expresó el conductor al negar que Vania se haya referido a él y la exrelación que ambos mantuvieron años atrás.