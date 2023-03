Paloma Fiuza y su tajante comentario sobre su ex Jenko del Río tras revelaciones sobre Christian Domínguez

Según Jenko contó al podcast de Mario Irivarren, Domínguez intentó entrar a la fuerza al cuarto de la competidora, quien, en ese entonces, era su pareja. La mejor amiga de Angie Arizaga evitó pronunciarse al respecto. "Sinceramente, hay determinados temas que prefiero no opinar. No voy a hablar nada y prefiero no hablar nada. Esa fue mi decisión hace mucho tiempo", acotó la bella bailarina.