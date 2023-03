Paloma Fiuza "destruyó" a Facundo González en detrás de cámaras tras besarse en EEG: "No pasa nada"

"No pasó nada. Lo tuve que hacer porque aquí nos estaban diciendo el tema de la sentencia y todo, es la segunda vez que me ponen y la verdad es que lo tuvo que hacer, él lo hizo porque yo no lo iba a hacer. No estaba en mis planes y yo quería poner la mano. Ya está, ya salí de eso, ya está", precisó la mejor amiga de Angie Arizaga tras el inesperado beso que protagonizó.