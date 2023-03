Luciana Fuster no contestó correctamente una pregunta del juego frente a Paloma Fiuza y ella no dudó en castigarla con un tremendo tortazo en la cara. La guerrera agarró la cabeza de la modelo y la colocó sobre una cama de chantilly para cumplir con las reglas de la competencia. La novia de Patricio Parodi quedó en shock al no poder ver por la gran cantidad de crema que tenía por todo el cuerpo.