Néstor Villanueva sobre Susy Díaz: "Hay que pensar para decir las cosas"

Néstor Villanueva no conversaba con Susy Díaz desde diciembre y hoy le aclaró cómo contrajo la COVID-19. ¿Fue en Chancay?

"Yo la entiendo como mamá, pero también tenemos que darnos cuenta que a veces hay que pensar para decir las cosas. Me hubiese gustado que la señora me llame cómo estás Néstor, cómo te encuentras, antes de soltar algo así a nivel nacional, donde preocupa no solamente a mis amigos, sino a mi familia", dijo Néstor Villanueva.

