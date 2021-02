Susy Díaz llora por salud de Florcita: "Yo le dije que no vaya con Néstor a Chancay"

Florcita Polo viajó a Chancay a ver a sus suegros, quienes viven cerca a un hospital, y cree que allí contrajo la COVID-19.

Susy Díaz se mostró muy triste al enterarse de que su hija Florcita Polo tiene COVID-19. La exvedette no pudo evitar las lágrimas por la preocupación que siente ahora y contó que, su intuición de madre, le dijo que algo malo pasaría.

Florcita Polo se conmueve tras contagiarse de COVID-19: "Cuídense mucho, esto es terrible"

"Yo le prohibí a Flor, con el dolor de mi corazón, que viaje a Chancay. Mi sexto sentido, mi ojo de madre me dijo que había un peligro allá. Sus suegros viven al costado de un hospital, toda la carga viral está ahí, yo no sabía, yo recién me entero, pero mi corazón me decía dile a Flor que no viaje a Chancay, hay peligro. Viajaron los dos sanos, vinieron enfermos", contó Susy Díaz.

Flor Polo Díaz realizó ese viaje a fines de enero y a su regreso, primera semana de febrero, su mamá la escuchó mal, por eso envió a un doctor y una enfermera para que le hagan la prueba de hisopado junto a su esposo Néstor Villanueva.

