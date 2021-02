Néstor Villanueva: "El coronavirus no solo está en Chancay, sino en todo el mundo"

"Me hubiera gustado que la señora Susy me llame para saber qué pasó", respondió Néstor Villanueva tras fuerte declaración de Susy Díaz.

Néstor Villanueva reapareció en televisión tras conocerse que contrajo la COVID-19 y respondió a las declaraciones de Susy Díaz, quien afirmó que él y Florcita Polo se contagiaron en Chancay, donde viven los padres del cantante.

Néstor Villanueva sobre Susy Díaz: "Hay que pensar para decir las cosas"

"Primero descartemos Chancay, no metamos para nada a Chancay, porque el virus y todo esto es a nivel mundial, no solamente es un solo sitio", afirmó Néstor Villanueva, quien aclaró que nunca se negó a hacerse la prueba para saber si tenía coronavirus cuando Susy Díaz mandó un médico a su casa.

El esposo de Florcita Polo contó que aún no se recupera completamente de la COVID-19, pero cumple con los cuidados necesarios. "Me hubiese gustado que la señora Susy me llame a consultarme, a preguntarme, a indagar qué ha pasado, sin de frente salir a decir ese tipo de cosas", fue la molestia de Néstor Villanueva hacia su suegra.

Susy Díaz llora por salud de Florcita: "Yo le dije que no vaya con Néstor a Chancay"