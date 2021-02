Florcita Polo se conmueve tras contagiarse de COVID-19: "Cuídense mucho, esto es terrible"

Flor Polo Díaz contó cómo enfrenta al coronavirus con su esposo Néstor Villanueva y alejada de sus hijos.

Florcita Polo y su esposo Néstor Villanueva dieron positivo para la COVID-19 y, según lo que contaron, los síntomas que presentaron fueron bastante fuertes. La hija de Augusto Polo Campos conversó con América Hoy sobre su proceso de recuperación.

Susy Díaz investigó a Néstor Villanueva para saber si era casado

Flor Polo Díaz cree que se contagió a fines de enero y el 08 de febrero el resultado del hisopado fue positivo. Ella contó que sus síntomas del coronavirus fueron: dolor de pecho, dolor de espalda, tos, ahogo, fatiga y pérdida de olfato.

➤ Mira: Susy Díaz tuvo emotivo reencuentro con Florcita, Néstor y sus nietos antes de Navidad

La hija de Susy Díaz se mostró muy sensible y no pudo evitar quebrarse en pleno enlace. "En realidad es terrible, yo aún me ahogo, me siento cansada, trato de hacer mis cosas poco a poco, lo peor ya pasó. Lo que me salvó a mí y a mi esposo fue la ivermectina, tomamos tres días y eso nos ayudó bastante. Agradezco a Dios porque nos dio una oportunidad más de vida", declaró Florcita Polo.

Todos los episodios de América Hoy en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Florcita Polo y Néstor Villanueva: "No estamos pendientes de revisar el celular ni saber la clave"