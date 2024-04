Néstor Villanueva se quebró por no ver a su hijo mayor en su cumpleaños

Néstor Villanueva conversó con América Hoy luego de mostrarse afectado por no celebrar con su hijo mayor su cumpleaños. El cantante compartió un video en sus redes sociales saludando a su primogénito para que lo viera desde casa. "Es imposible no derramar una lágrima en el día del cumpleaños de tu hijo que no te dejan ver ya por buen tiempo. Son 16 meses", acotó.