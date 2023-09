Néstor Villanueva se defiende por denuncia de Flor Polo: “No me deja continuar con mi vida”

“Yo tengo una denuncia de agosto del 2022 donde yo no me puedo acercar a mis hijos, pero antes en el mes de abril aproximadamente, nosotros firmamos un documento de la tenencia compartida, régimen de visitas y pensión de alimentos, cosa que la misma mamá puso como clausula (…) a los días me pone una denuncia, no sé por qué, impedimento donde yo no me puedo acercar 200 metros aproximadamente. Donde supuestamente, según escuché yo que en algún momento dijo la abuela de mis hijos de porque vieron un carro oscuro polarizado, yo soy el sospechoso y piden garantía por su vida”, sentenció.