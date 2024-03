Néstor Villanueva encaró a Susy Díaz y jura que iba a comprar útiles a sus hijos.

El cantante de cumbia enfatizó que no vive con sus hijos tras separarse de Flor Polo y se defendió así de Susy Díaz por comprarle los útiles escolates a sus nietos. "(¿Sabes al menos qué le pidieron en la lista de útiles?) Pregúntale a ellos, ellos viven con mis hijos. Yo no. Me da pena que personas adultas, no quieran ver el triunfo de unos niños que no tengan nada que ver", puntualizó.