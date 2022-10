Leysi Suárez aclara comentarios sobre el peso de Giuliana Rengifo: "Retiro mis palabras"

Es por eso que esta mañana visitó América Hoy para aclarar lo dicho y desligarse de los escándalos porque ella desea enfocarse en ganar: “Esto realmente es el show, yo no he venido a hacer amistad, eso es la realidad. Pero lo que te voy a decir Janet es que, a mí, si yo le he dicho eso a ella de que se comió la banda, sí, retiro mis palabras, de repente fue muy fuerte, retiro mis palabras, sé reconocer, pero tampoco merezco que ella tilde a mí y a mi bailarín que hacemos un show, que nos esforzamos para presentar lo mejor con mi coreógrafo y me tire de adorno. Yo no vengo aquí y te digo: tú eres un florero, tú eres un adorno, ustedes son los adornitos de aquí, no les digo. Yo valoro mi trayectoria, conozco a Giuliana, me parece que es una excelente cantante, yo empecé desde los 16 años y tú eres testigo (Janet Barboza) con 10 kilos, o 15 kilos más, y no bailaba? No tenía mis piernotas gordas y me amaba como soy? Nunca he hecho bullying a nadie, eso que quede claro”