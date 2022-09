Julián Alexander lloró durante su boda con Ethel Pozo: este fue romántico gesto que conmovió a todos

Tras la espectacular boda entre Ethel Pozo y el productor Julián Alexander , Brunella Horna reveló un detalle que no fue compartido en las redes sociales. La conductora mencionó que el hermano de Michelle Alexander se emocionó hasta las lágrimas al ver ingresar a su futura esposa al altar.

"Julián ha llorado un buen momento de la boda", acotó Barboza. Brunella detalló que el productor de televisión no quiso leer sus votos ya que consideró que mejor daría un discurso que le sale del corazón por recomendación de su madre. "No quiso escribir nada, pero dijo que mejor no, que le salga del corazón", explicó.