Josimar y María Fe fueron cómplices para obtener visa americana, según Yadira Cárdenas

La reportera del programa le preguntó a Yadira que le cuente los motivos por el cual Josimar no quería firmar los papeles del divorcio y si todo se trató por la visa. "Claro por su residencia porque la que tiene ahora solo es la temporal de 3 años. La verdad no quería aceptarlo de que me había usado, pero si está más que claro que solo me utilizó y quería seguir utilizándome ya estando con su mujercita", señaló.