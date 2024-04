María Fe Saldaña sufrió la pérdida de su segundo bebé con Josimar

"Todo este circo hizo que se me complique el embarazo y perdí al bebé. Esta situación de verdad me puso muy mal, me estresé demasiado y todo se complicó, pero bueno, seguimos para adelante. Dios sabe por qué hace las cosas", respondió María Fe Saldaña cuando un reportero de América Hoy se comunicó con ella a través de Instagram.