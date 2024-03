Yadira Cárdenas sobre Josimar: "Ya me divorcié de esa cosa"

La producción de América Hoy se comunicó con Yadira Cárdenas, expareja de Josimar, para confirmar si se divorció con el cantante de salsa como lo señaló el cantante de salsa. "Sí, gracias a Dios ya me divorcié de esa cosa. Me costó trabajo ya que no quería que le metiera el divorcio. Y el señor no quería firmarlos", escribió tajantemente.