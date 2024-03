Yadira Cárdenas enfrentó a Josimar y María Fe Saldaña: "Tienen miedo".

Yadira Cárdenas no dudó en responder a María Fe Saldaña tras negar que ella y Josimar hayan engañado a la cubana para obtener la visa americana. "Me da risa porque ellos saben que estoy diciendo la verdad. Tienen miedo de que siga hablando. Yo no tengo nada que superar y mejor que se quede callada o yo misma la llamo y le cuento todo lo que su prometido me decía y hablaba conmigo ya ella estando en este país", comentó.