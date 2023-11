Josimar elogió canción de Mario Hart y ¿aceptó hacer un dúo?

Josimar estuvo en 'Mande quien mande' y aprovechó la oportunidad para elogiar a Mario Hart. "Me gusta tu canción, está espectacular", dijo el salsero, emocionando al conductor, quien no descartó colaborar con el artista en el futuro. "Que te parece si negocio un feat nuevo con Josimar y me voy a Miami de una vez", indicó. El cantante se sorprendió con su propuesta, pero no negó la posibilidad. "Muy pronto. Hay que hablar, solamente hay que hablar y ahí le metemos todos los motores", señaló.

Mario Hart colaborará con Kale

Kale sorprendió en vivo al piloto al proponerle una colaboración musical. "Mario, aquí en televisión nacional ¿qué vamos a hacer por el reggaeton peruano? (...) Fuera de riñas papá, vamos adelante. Se viene el perreo lorcho", mencionó el cantante al exchico reality para trabajar juntos por sacar adelante al género urbano en el país.