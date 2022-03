Ethel Pozo en contra de concursos de belleza: "No entiendo cómo a los 14 años lanzo a alguien en short"

Ethel Pozo opinó sobre la polémica tras los resultados del Miss Perú La Pre y explicó sus razones para estar en contra de los concursos de belleza. "No estoy de acuerdo que a niñas se les exponga que quién es la más bonita, quien es la de mejor cuerpo", dijo en América Hoy.

"Lo que vale es lo que uno tiene por dentro y en el cerebro, y se cultiva estudiando. Yo siempre he creído que las mujeres valemos por los que tenemos aquí en el corazón y aquí en el cerebro, cultivado con los estudios, con los pilares", agregó la hija de Gisela Valcárcel.

"Yo estoy en desacuerdo con todos esos concursos, pero entiendo que hay gente que le gusta, lo que no entiendo es cómo a tan corta edad, cómo a los 14 años lanzo a alguien en shortcito, en desfiles, a mí no me gusta", afirmó tajante Ethel Pozo.