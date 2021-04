Ethel Pozo confirmó que está enamorada: "No diré más"

Ethel Pozo finalmente habló de sus sentimientos y la nueva etapa que está viviendo.

Ethel Pozo finalmente confirmó que se encuentra enamorada y feliz. La conductora no pudo escapar de la pregunta de sus compañeros en la secuencia "Mito o verdad" de América Hoy y habló de sus sentimientos.

"Janet (Barboza) desde que empezamos a ser compañeritas yo te dije que no me gustaba hablar de mi vida privada y mira lo que me preguntas hoy. Ya, sí, sí, estoy enamorada, ahí terminó la secuencia", reveló Ethel Pozo.

