Christian Domínguez reveló que Isabel Acevedo no le permitía acercarse a su hijo Valentino

Janet Barboza reveló en vivo el motivo por el que Christian Domínguez no perdona a Isabel Acevedo y no se "chocan" en el set de televisión cuando la empresaria va al programa.

"En algún momento me contó por ahí una persona que Isabel, de pronto, no era tan permisiva en que te acerques a tu primer niño, a tu bebé. Eso no quedó tan bien.", dijo la popular "Rulitos".

"Yo te voy a ser bien sincero. Eso no va a pasar (sobre el perdón). Yo perdono a todo el mundo, no soy rencoroso, pero hay cosas que tú nunca vas a olvidar y eso no va a pasar nunca. Lo que lo tengo acá (corazón y cabeza) no es que me permita recordarlo o no. Está bloqueado.

Ese paso no va a pasar (no la perdonará). No cambiará. Es algo muy grande, una decepción muy grande que hace que simplemente no exista."