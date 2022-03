Christian Domínguez se conmueve por el estado de su salud de su hija María Cataleya

"No es nada malo, lo que pasa es que tuve un día complicado ayer en la noche, mi niñita todo el día ha estado calenturada y en la noche estuve en emergencia. Como a las 4 a. m. se levantó y desde ahí ya fue un tema como gripe. No sabíamos qué cosa era, porque pensábamos que era el molar, como tiene un añito", contó la pareja de Pamela Franco.

"De repente dijimos hace fiebre y de pronto el doctor dijo debe ser el estómago porque estaba un poco alterado, pero en la noche como que no podía respirar y Pamela es muy nerviosa, me dijo no respira mi hija, más me pone nervioso. Durmió una hora, a las 5 a. m. se volvió a despertar, entonces pasearla por toda la casa, desde allí no hemos dormido", detalló Christian Domínguez, quien recibió el apoyo de sus compañeros.