Katia Palma no descarta romance con Gino Assereto y advierte a Jazmín Pinedo

Katia Palma dejó en claro que no tiene nada en contra de Jazmín Pinedo, quien aseguró que "nunca" le cayó la comediante porque sospechaba de una infidelidad con Gino Assereto. La actriz negó ser la manzana de la discordia en su relación y resaltó que ambas tienen bonita amistad. Por otro lado, la artista señaló que no descarta un futuro romance con el guerrero y lanzó una advertencia a la conductora. "A mí Gino me parece un chico muy atractivo y simpático. Yo empecé a echarle ojo desde que Jazmín ya no está con él, entonces que la china no se pique. Yo sé que está contenta con su chico, que también es un guapo, así que cuidado con tu chico más bien", acotó